Tennis, rush finale per il trofeo Wind. Definite le finali U10: Muratori-Bagli nel maschile ed Aratari-Fiorino nel femminile

| 15:35 - 03 Giugno 2019

Rush finale al trofeo Wind al Ct Cicconetti.







Alle battute finali il torneo giovanile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Wind”. Definite le finali dell’Under 10 maschile, tutta targata Ct Rimini tra Antonio Muratori e Francesco Bagli, ed Under 10 femminile tra Crystal Aratari (Tc Riccione) e Vanessa Fiorini (Ct Casalboni).

Under 14 maschile, ottavi: Francesco Serafini (n.5)-Giovanni Fabiani 6-1, 6-4. Quarti: Edoardo Vanni-Giacomo Ercolani (n.2) 6-2, 5-7, 10-6. Under 12 maschile, quarti: Andrea Bacchini-Luca Lorenzi 6-2, 6-1, Riccardo Livi-Edoardo Pozzi 6-2, 6-2. Semifinale: Alberto Maria Mami-Federico Baldinini 6-2, 6-4.

Under 14 femminile, quarti: Nina Marani-Elisabetta Lazimi 6-2, 6-3. Semifinale: Anastasiya Lopatina (n.2)-Giada Bacchini 6-3, 4-6, 10-4. Under 10 maschile, semifinali: Antonio Muratori-Marco Giovagnoli 6-1, 6-2, Francesco Bagli-Beniamino Savini 3-6, 6-2, 7-2. Under 10 maschile, semifinali: Crystal Aratari-Lucia Bertozzi 6-3, 6-3, Vanessa Fiorini-Nicole Di Marco 6-3, 6-1.

IGEA MARINA Macina risultati il Trofeo del Gelso, il torneo nazionale di 4° categoria femminile partito sabato al Ct Venustas di Igea Marina. Subito in bella evidenza Hana Absolonova e Jessica Barbieri del Circolo Tennis Venustas, autrici di un ottimo esordio sui campi di casa, e Daniela Legni (Polisprortiva Soglianese).

1° turno: Hana Absolonova (Nc)-Laura Cotovici (Nc) 6-1, 6-1.

2° turno: Jessica Barbieri (Nc)-Elisabetta Dallari (4.5) 6-4, 3-6, 10-3, Daniela Legni (Nc)-Mila Lenisa (4.5) 6-2, 6-0.

Le teste di serie del tabellone finale sono andate nell’ordine alle 4.1 Elisa Brunetti, Cristina Berardi, Sara Carbone e Sabina Raschini.