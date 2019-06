Il Wein Tour Cattolica brinda a tre giornate di successo e di numeri lusinghieri

Attualità

Cattolica

| 15:02 - 03 Giugno 2019

Un'immagine dall'edizione 2019 del Wine Tour a Cattolica.

Il Wein Tour Cattolica brinda ad una quarta edizione da incorniciare. Sono state 6 mila le degustazioni nei tre giorni della passeggiata enogastronomica promossa lungo viale Bovio dal comitato “Cuore di Cattolica” con il patrocinio dell'Amministrazione comunale. Incontro fra terra e mare, eccellenza delle cantine, pubblico qualificato e un'ambientazione curata si sono confermati gli ingredienti di successo della manifestazione che coniuga vino e cultura gastronomica, e da venerdì a ieri sera ha messo in vetrina 22 aziende agricole del territorio romagnolo ed emiliano con oltre 300 etichette.

Grande la soddisfazione dei promotori: «Quest'anno l'evento è cresciuto e ha riscosso un interesse ancora maggiore», osserva Veronica Pontis, organizzatrice dell'iniziativa, «Non solo è stato gradito dagli ospiti di Cattolica, ma soprattutto ha saputo attirare un pubblico qualificato di addetti ai lavori, amanti del vino e appassionati, che hanno trovato occasioni di formazione nei convegni e si sono potuti confrontare con i produttori su tendenze ed enologia. La location è stata molto apprezzata, segno che il mare è uno dei luoghi migliori in cui vendere il vino. Abbiamo consolidato il rapporto con gli sponsor e con Emotion Bike abbiamo offerto un'opportunità in più per unire costa ed entroterra e fare scoprire le migliori produzioni».

Gli organizzatori sono già al lavoro per l'edizione 2020: «Vogliamo fare diventare il Wein Tour Cattolica un prodotto turistico e già da ottobre lo promuoveremo come marchio all'estero».