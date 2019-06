Basket Promozione, Rose&Crown Villanova dal 7 al 9 giugno si gioca la serie D

Sport

| 14:53 - 03 Giugno 2019

Dopo la sconfitta di misura contro il Russi, promosso in serie D, i Villanova Tigers possono ancora giocarsi la promozione nel concetramento di Calderara dal 7 al 9 giugno in cui parteciperanno le seguenti squadre: Bianconeriba Baricella, Basket Reggio, Villanova Tigers. Un gironcino all’italiana, con due promozioni in serie D. Il calendario verrà reso noto nei prossimi giorni. Ancora incerta la presenza di Michele Rossi che nel concitato finale ha riportato la frattura allo zigomo; disponibile Di Giacomo, vittima di un taglio per il quale si sono resi necessari punti di sutura al sopracciglio.