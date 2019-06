Santarcangelo: lotta alla zanzara tigre, in distribuzione i prodotti antilarvali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:34 - 03 Giugno 2019

Zanzara tigre.

Prosegue la campagna per la lotta alla zanzara tigre e per contrastare la diffusione dei virus Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile. Dopo la disinfestazione delle caditoie e delle aree pubbliche partita a fine aprile, da qualche giorno sono disponibili – presso il banchetto di Anthea, lo Sportello al Cittadino e le farmacie – anche i kit gratuiti per il trattamento antilarvale nelle aree private.



Se il 20-30% dei siti a rischio infestazione sono pubblici, il rimanente 70-80% riguarda aree private. Per questa ragione è importante che anche i cittadini procedano all’attività di prevenzione e lotta alla zanzara tigre secondo le disposizioni dell’ordinanza sindacale 25/2019. Dal 1° aprile al 31 ottobre, occorre evitare ristagni e accumuli d’acqua, tenere pulite le aree verdi e usare regolarmente prodotti larvicidi nei tombini, nelle griglie, nelle fontane almeno ogni quattro settimane e ripetere il trattamento in caso di pioggia.



I prodotti larvicidi sono distribuiti nel banchetto sotto il porticato del municipio tutti i venerdì di giugno e nelle giornate di venerdì 5, 12, 19 luglio, 6 e 13 settembre, ma saranno disponibili anche presso lo Sportello al Cittadino (aperto da lunedì al sabato dalle 8 alle 13) e le farmacie.



Infine, in situazione di particolare gravità e necessità è possibile eseguire anche trattamenti di disinfestazione delle zanzare adulte, nel periodo compreso tra il 15 di luglio e il 15 settembre, dandone preventiva comunicazione al comune di Santarcangelo e all’Ausl secondo l’apposita modulistica pubblicata nella scheda dedicata.