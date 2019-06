Ciclismo: Benessere e Sport, bella vittoria di Arnoldo Antonini e Bartolomeo Celato

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:58 - 03 Giugno 2019

Annamaria Lazzarini, Arnoldo Antonini e Bartolomeo Celato.

Finalmente la tanto agognata estate sembra essere arrivata. Sabato 1 giugno gara valida come Campionato Regionale UISP a Riolo Terme (RA). Il Team Benessere e Sport di Santarcangelo ha ottenuto lusinghieri risultati. Nella gara riservata ai Super Gentleman A e B vince con un arrivo solitario Arnoldo Antonini che conquista così l’ambita maglia di Campione Regionale, alle sue spalle vittoria di categoria per Bartolomeo Celato che gli permette di indossare la maglia di Campione. Piazzamenti per Claudio Ardondi (2°), Guido Frisoni (4°) e Fabio Rastelli (7°). Domenica 2 giugno, festa della Repubblica, sì è svolta la Gran Fondo Straducale a Urbino. Unica presenza quella di Annamaria Lazzarini che con una splendida prova si piazza 7^ assoluta e 2^ di categoria. Felicissima Annamaria che è stata festeggiata all’arrivo dai genitori presenti alla gara.