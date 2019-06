VIDEO Rimini Wellness 2019: Elettra Lamborghini a passo di Zumba

Attualità

Rimini

| 12:21 - 03 Giugno 2019

Un’esibizione che ha letteralmente lasciato senza fiato le 5.000 persone accorse per assistere alla master class di Beto Perez, il creatore del programma di fitness che conta 15 milioni di appassionati in tutto il mondo, insieme alla regina italiana del twerk Elettra Lamborghini.



La coach del talent show “The Voice Of Italy”, ora in uscita con il suo primo album “The twerking Queen”, ha fatto ballare migliaia di persone sulle note del successo internazionale “Con Calma” e di “Pegadito”, affiancata dal carismatico Beto Perez.

Una coppia a dir poco esplosiva quella formatasi quest’anno sul palco di Zumba®, che ha portato con sé una grande novità: abbandonato il classico stage in testa alla sala, in questa edizione Zumba si presenta con un grande e impressionante palco centrale, che proietta i più grandi istruttori al mondo direttamente nel cuore dei propri fan.



Con questa esibizione accanto a Beto Perez, Elettra conferma la sua passione per Zumba® che risale a tempi non sospetti: “Ho provato Zumba® tanti anni fa nella mia Bologna e ho continuato finché il mio lavoro non mi ha portata per molto tempo lontano da casa. Scelta musicale affine alle mie preferenze, movimenti e passi molto vicini al mio stile e divertimento contagioso: come potevo non innamorarmene?”. Ha dichiarato la Lamborghini. “Partecipare a una master di Zumba® è stato come prendere parte a una grande festa a base di cocktail di energia e felicità. L’emozione più grande è stata quella di far divertire le migliaia di persone che hanno partecipato alla prima masterclass di Beto del Rimini Wellness”.



Zumba®, infatti, è la combinazione perfetta di divertimento e fitness che ha reso il programma un fenomeno a livello mondiale con 15 milioni di appassionati sparsi in 180 paesi.



Beto Perez, il creatore di Zumba, commenta così la partecipazione di Elettra Lamborghini al Rimini Wellness 2019: “La mia masterclass al Rimini Wellness rimane uno dei grandi successi dell'anno, grazie all’energia dei fan italiani di Zumba®, che io adoro. Lavorare in coppia con Elettra ha dato una carica di energia a tutti, a me per primo. E’ una ragazza dall’energia contagiosa, e sono molto felice che abbia scelto di unirsi al nostro party!”.



Prima di diventare coach di The Voice of Italy, Elettra ha partecipato a numerosi programmi TV italiani e non, inclusi la versione spagnola del Grande Fratello Vip e il Geordie Shore. A febbraio 2018 ha inciso il primo singolo "Pem Pem" che ha ottenuto il doppio disco di platino e che conta al momento 98 milioni di visualizzazioni, seguito poi dal secondo singolo "Mala". Attualmente Elettra è al lavoro sul suo disco di debutto che uscirà nella prima metà di giugno 2019.