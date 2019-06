Referendum San Marino, sancita la modifica della Legge Elettorale

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:49 - 03 Giugno 2019

Panorama di San Marino.

Modifica della legge elettorale e della Carta costituzionale a San Marino dove domenica sono stati sottoposti ai 34.458 aventi diritto due quesiti referendari confermativi: uno, appunto, sulla legge elettorale e uno, invece, sul divieto di discriminazione per orientamento sessuale. A votare è stato il 41,97% e i sì hanno vinto in entrambi i casi. Per quanto riguarda la legge elettorale, il Consiglio grande e generale dovrà approvare un testo di legge che recepisca la modifica espressa dal referendum: in caso di mancato vincitore al primo turno elettorale la Reggenza dovrà conferire alla coalizione o alla lista con la maggioranza relativa dei voti, un mandato di 15 giorni per formare una maggioranza, tramite accordo con un'altra lista o coalizione che abbia ottenuto seggi. Se il tentativo va a vuoto, un nuovo mandato sarà affidato a chi è arrivato secondo. Se neanche questa prova avrà successo, allora si andrà al ballottaggio. Il secondo quesito referendario ha invece confermato l'introduzione, nella Carta costituzionale, del divieto di discriminazione in base al genere e all'orientamento sessuale per quanto riguarda le unioni di civili e i diritti conseguenti.