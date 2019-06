Riccione: disagi in vista chiude il sottopasso per realizzare la nuova illuminazione

Attualità

| 11:31 - 03 Giugno 2019

Sottopasso di viale Cesare Battisti.

Per consentire l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, a partire dalle ore 7.30 di martedì 4 giugno fino mercoledì 5 giugno compreso, verrà chiuso al traffico il sottopasso dei viali Cesare Battisti - Panoramica. I lavori consisteranno nella sostituzione della attuale illuminazione con apparecchi a Led e luce bianca. Verranno eliminati i 30 vecchi corpi illuminanti e montati 24 impianti che garantiranno una maggiore luminosità e uniformità permettendo al contempo un notevole risparmio energetico, una minore emissione di Co2 e minori costi di esercizio e manutenzione.L’amministrazione comunale, in linea con altri interventi eseguiti, mira al potenziamento e al rinnovamento della pubblica illuminazione puntando all’efficientamento energetico e al rispetto dell’ambiente in quanto l’utilizzo della tecnologia a Led non è inquinante anche dal punto di vista delle emissioni luminose, quindi è ecologicamente sostenibile.