Podismo, il riminese Gianluca Borghesi conquista il titolo italiano

Sport

Rimini

| 08:22 - 03 Giugno 2019

Gianluca Borghesi.

Sabato 1 giugno a Genova si è disputato il Campionato Italiano Fidal Master di 10km. Il riminese Gianluca Borghesi dell’Atletica Avis Castel S.Pietro Terme ha conquistato per la terza volta il titolo italiano nella categoria M40 tagliando il traguardo in 31’43”. Dietro di lui si sono classificati Renato Tosi (Atletica Paratico) a 1:04' e Giammarco Buttazzo (Atletica Casone Noceto) a 1:08″ di distacco. Nel capoluogo ligure si sono distinte anche le donne dell’Atl. 85 Bcc Faenza, che hanno chiuso al secondo posto societario, soprattutto grazie all’argento individuale di Silvia Laghi (F40) ed al bronzo di Maria Lorenzoni (F60). Il prossimo appuntamento per l'atleta riminese è fra 15 giorni a Pompegnino (BS) per il Campionato Italiano di corsa in montagna.