Campionato Italiano di Triathlon Medio, a Lovere vince Mattia Ceccarelli

| 07:40 - 03 Giugno 2019

Mattia Ceccarelli festeggia sul traguardo.

Mattia Ceccarelli conquista il Campionato Italiano di triathlon medio a Lovere. Dopo l’affermazione al Challenge di Riccione, sulla stessa distanza, il forlivese del Cesena Triathlon si è ripetuto dominando la gara, in una prova fatta prima d’attacco e poi di gestione. In una giornata segnata dal primo vero caldo estivo, il triatleta romagnolo ha chiuso la prova in 3h52’23”. Il nuovo campione italiano ha fatto la differenza a partire dalla frazione a nuoto, uscendo con oltre 50 secondi di vantaggio su Daniel Fontana, diretto inseguitore e pettorale numero uno di gara. Nella frazione ciclistica gli avversari recuperano oltre quattro minuti sulla testa della gara portandosi all’inseguimento di Ceccarelli per cercare di chiudere il gap. Il romagnolo però non molla entrando così in zona cambio con oltre cinque minuti di vantaggio. Nella mezza maratona, il nuovo tricolore non lascia spazio alle rimonte e in pieno controllo festeggia sul traguardo lasciando tutti i rivali a più di 10 minuti. Qui tutti i risultati