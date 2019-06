Sport

Urbino

| 06:46 - 03 Giugno 2019

Il podio della Straducale, con Fantozzi al centro.

Nella classica granfondo di Urbino, denominata “Straducale”, è arrivata la seconda vittoria stagionale per Luca Fantozzi, 29enne morcianese del 360 Bike Team di Cattolica, che aveva già trionfato lo scorso 3 marzo alla Granfondo di Ancona. Fantozzi, che ha scelto il percorso corto di 83 chilometri, è stato artefice di un’azione nel finale, che gli ha consentito di tagliare il traguardo sul ciottolato del centro storico di Urbino a braccia alzate. Argento a Stefano Zoppi, bronzo a Fabio Virgili. Per il sodalizio cattolichino bella prestazione di Alessandro Torini, giunto 24esimo. In gara, tutti nel “corto”, anche Lorenzo Andreattini e Gianluca Kolbe.

“Il percorso non era molto duro – racconta Fantozzi -, pertanto c’è stata molta battaglia fino a metà gara, con un gruppo che è rimasto numeroso, forte di un’ottantina di unità. Ad un certo punto si è avvantaggiata una coppia, quindi sulla salita di Peglio ho forzato e sono riuscito ad avvicinare il gruppo ai fuggitivi. Dopo Urbania, salendo verso Urbino sulla strada delle Capute, si è selezionato un gruppo di sette ed abbiamo ripreso i primi due. A pochi chilometri dall’arrivo si è avvantaggiato Zoppi, io l’ho seguito e negli ultimi metri sono riuscito ad avvantaggiarmi, tagliando il traguardo con una decina di secondi”.

Fantozzi continua, pertanto, a guidare la classifica a punteggio della challenge Marche Marathon, che raggruppa le granfondo marchigiane, e guida al momento anche il Romagna Challenge che mette assieme la granfondo romagnole.

Prossimo appuntamento domenica 9 giugno a Bagno di Romagna (Forlì-Cesena) con la Granfondo del Capitano, altra classica del calendario granfondistico del Centro Italia. A seguire, domenica 16 giugno, la Ride Riccione mentre domenica 23 giugno sarà la volta della Granfondo Sibillini a Caldarola (Macerata).