VIDEO Santarcangelo, scooterista 50enne si schianta contro un’auto in sosta. Grave

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 21:27 - 02 Giugno 2019

Sul posto ambulanza e automedica in codice rosso.

Uno scooterista è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio in località Giola: percorrendo la Santarcangelo Bellaria, per cause da chiarire, ha perso il controllo in curva ed è andato a schiantarsi prima contro un paletto, poi contro un’auto in sosta. È successo intorno alle 18.45. La vittima è un 50enne, ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale 'Bufalini' di Cesena. Sul posto ambulanza e automedica in codice rosso, la pattuglia dei carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’uomo è apparso in gravi condizioni ed è stato trasferito in codice rosso con eliambulanza a causa di diversi traumi.