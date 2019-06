FOTO Oltre 4000 cascioni 'divorati', è successo per la sagra di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 17:32 - 02 Giugno 2019

Volontari pro loco di Novafeltria preparano i cascioni.

E' in corso di svolgimento a Novafeltria la seconda giornata della sagra del cascione e delle erbe spontanee di primavera, l'evento, giunto alla terza edizione, organizzato dalla pro loco e dall'amministrazione comunale. Due splendidi giornate estive, sabato 1 e domenica 2 giugno, hanno fatto da cornice all'appuntamento, tra le piazze Vittorio Emanuele e Roma, con numerose presenze e tanto apprezzamento per i cascioni, quelli tradizionali romagnoli e quelli marchigiani fritti: oltre 4000 cascioni sono stati consumati fino ad ora. Tanti apprezzamenti anche per la cena di sabato sera e il pranzo di domenica preparati dagli studenti dell'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria, indirizzo Alberghiero. La festa, come detto, prosegue anche nella serata di domenica, con momenti di animazione. Nel pomeriggio del 2 giugno, molto apprezzata l'esibizione delle serene danzanti. E c'è stato un momento istituzionale di grande partecipazione emotiva alle 15.30: ai giardinetti pubblici sul retro del municipio, la cerimonia in occasione della Festa della Repubblica, a cui hanno partecipato anche i bambini delle scuole di Novafeltria.