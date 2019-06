L'astronauta Paolo Nespoli protagonista di una serata evento al Museo del Balì

Attualità

Paolo Nespoli.

Luglio 2019 il Museo del Balì, in località San Martino a Saltara di Pesaro Urbino, ritorna alla luna. In occasione dell'anniversario dell'allunaggio: eventi, spettacoli ed esposizioni in Villa per un emozionante viaggio alla scoperta del nostro satellite.



Il 6 Luglio alle 21:30 apre gli appuntamenti estivi il matematico, professore e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi con uno spettacolo-conferenza dal titolo

” Da Verne all'Apollo XI”. Si parlerà del libro “Dalla terra alla luna” dello scrittore francese che fu concretamente visionario, anticipando quello che poi si attuò cent'anni dopo. Il Parco della Villa del Museo del Balì è una cornice suggestiva e affascinante: ormai da diversi anni, in estate, si presta ad accogliere eventi di prestigio che richiamano un gran numero di turisti e non. Lo scopo di tali iniziative è la diffusione della divulgazione scientifica per produrre cultura e partecipazione restando fedeli alla mission del Museo: rendere la scienza ampiamente e realmente accessibile a tutti.

In questa serata inaugureremo la nuova postazione interattiva dedicata all'allunaggio: la stanza immersiva “Ritorno alla luna” dove il pubblico potrà visitare un'ambiente lunare sfidando il silenzio ed il buio spaziale. Un ricercatore della Nasa descrisse così il nostro satellite: “un quadro in chiaro-scuro del periodo barocco” non c'è atmosfera e mancano le sfumature di grigio, quindi muoversi è molto difficile sia per gli umani che per i robot.



Gli eventi dedicati proseguiranno il 19 luglio con un ospite d'onore: l'ingegnere ed ex astronauta Paolo Nespoli. Nespoli salirà sul palco del Museo alle ore 21:30 per raccontare le sue esperienze e rispondere a tutte le curiosità, che pensiamo saranno tantissime, del pubblico. Avere ospiti di questo calibro in campo scientifico è un grande risultato: con più di cinquantamila presenze l'anno in un piccolo paese come Colli al Metauto, il Museo del Balì si affaccia sul panorama nazionale dei maggiori Science Center godendo di stima e riconoscimenti importanti. Una realtà che negli anni si è inserita come polo culturale e scientifico di riferimento per scuole, pubblico ed enti di ricerca.



Durante gli eventi, sarà possibile cenare nel parco del Museo grazie a diversi street food presenti per l'occasione, in modo da offrire una proposta diversificata e soddisfare ogni esigenza: saranno presenti i furgoncini Italico Higtclub, Aspasso e la pro loco di Montemaggiore che con i loro prodotti a km 0 daranno attenzione ai prodotti tipici del nostro territorio. Nelle serate dell'evento il Museo sarà visitabile dalle ore 18:30, non sarà previsto lo spettacolo al planetario.



INFORMAZIONI

Fondazione “Villa del Balì”

Località San Martino, sn

61036 Colli al Metauro (PU)

Loc. San Martino, 61030 Saltara (PU) – Tel 0721 892390, Fax 0721 896611 – ufficiostampa@museodelbali.it – www.museodelbali.it

Costo biglietti

15 euro Odifreddi

15 euro Nespoli

Bambini gratuiti fino a 4 anni, 5 euro fino agli 11 anni .

Il biglietto comprende l'ingresso al Museo e la conferenza-spettacolo

Non occorre la prenotazione