Calcio Eccellenza: la Marignanese e il sogno serie D. Preso il ds dell'Alfonsine capolista

Sport

San Giovanni in Marignano

| 15:53 - 02 Giugno 2019

Il ds Alcerati, il presidente Cervellieri e l'allenatore Lilli.

La Marignanese guarda con ambizione al prossimo campionato. La società del presidente Cervellieri ha infatti trovato l'accordo con Giovanni Alcerati, direttore sportivo dell'Alfonsine che ha vinto il girone B di Eccellenza. Un nome importante (Alcerati ha trascorsi anche nel Ronco Edelweiss) per migliorare in primis il quarto posto della passata stagione. La Marignanese ha confermato l'allenatore Lilli e vuole farsi trovare pronta per un campionato di vertice: "Affronteremo squadre con budget molto superiori al nostro, ma se non pensassi alla Serie D, non sarei qui", ha ammesso Alcerati ai microfoni di Puntogold Sport.