Rimini, i funerali del giornalista e scrittore Romano Bedetti martedì alle 15,30 a Regina Pacis

Romano Bedetti intervista Bruno Conti a Serravalle: siamonei primi anni Ottanta.



Saranno celebrati martedì alle ore 15,30 nelle chiesa parrocchiale di Regina Pacis, a Lagomaggio, i funerali di Romano Bedetti, il noto giornalista riminese e scrittore scomparso nella giornata di sabato all'età di 82 anni (li avrebbe compiuti il 12 luglio). Numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia; sui social tanti i messaggi in onore del collega Romano ricordato per la sua proverbiale professionalità da parte di tanti riminesi e non, appassionati delle vicende del pallone biancorosso e dello sport in generale. Romano era un volto noto degli schermi delle televisioni locali fin dagli anni Settanta – è stato un dei pionieri dell'emittenza televisiva privata - , la sua voce ha raccontato le vicende del Rimini Calcio e le storie dello sport locale attraverso il microfono di Radio Rimini così la sua penna attraverso le colonne de Il Resto del Carlino prima e La Voce di Romagna poi. Appassionato di archeologia, Bedetti ha pubblicato apprezzati libri.