Tennis, Trofeo Wind: Armando Sorrentino conquista i quarti dell’Under 14

| 14:09 - 02 Giugno 2019

Alle battute finali il trofeo "Wind" sui campi del Ct Cicconetti.



Entra nella fase tecnicamente più interessante il torneo giovanile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Wind”. Tra i giocatori di casa brillano Armando Sorrentino, nei quarti dell’Under 14, nell’Under 10 maschile semifinali per Antonio Muratori e Francesco Bagli del Ct Rimini.

Under 12 femminile, quarti: Emma Migani-Camilla Moroni 6-1, 6-4, Francesca Sparnacci-Ilaria Sorrentino 6-2, 6-2. Under 14 maschile, ottavi: Armando Sorrentino-Tommaso Francini 6-4, 6-3. Quarti: Alessandro Manco (n.3)-Pietro Briganti (n.6) 7-6, 6-3.

Under 12 maschile, quarti: Federico Baldinini-William Di Marco 6-3, 6-2. Under 14 femminile, quarti: Anastasiya Lopatina (n.2)-Giorgia Rosetti 6-0, 6-1.

Under 10 maschile, quarti: Antonio Muratori-Pietro Tombari 6-4, 6-2, Francesco Bagli-Francesco Muratori 6-2, 6-3.

A ribadire l’ottimo momento del settore giovanile del Ct Cicconetti il successo della formazione Under 16 femminile, formata da Marta Lombardini e Lucrezia Vagnini, per 2-1 nel derby sul Gt Rivazzurra negli ottavi del tabellone regionale dei campionati italiani di categoria.