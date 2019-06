Basket C Silver, gli Angels sorridono nello sprint finale: hurrà in gara1 della finale playoff 58-56

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:36 - 02 Giugno 2019

Gli Angels hanno trionfato nella prima sfida di finale playoff.

Gli Angels vincono la prima sfida della finale playoff contro l'Olimpia Medicina per 58-56. Partita sempre punto a punto, con risposte colpo su colpo delle due formazioni seppure infarcita da molti errori da entrambe le parti giocata sui nervi e decisa nel finale dai rimbalzi offensivi.

Protagonisti Zannoni, che ha preso rimbalzi (7) e rubato palloni incredibili (4) e Russu: entrambi hanno segnato 17 punti. Ottima Fusco sotto le plance (14 rimbalzi). Ottima la prova di Trombetti di Olimpia Castello miglior realizzatore con 21. Decidono la gara un canestro e fallo di De Martin che pareggia 56-56 e i due liberi di Raffaelli sul successivo rimbalzo offensivo. Santarcangelo ha tirato meglio da due punti (48,6% contro il 39%), meglio gli ospiti nelle bombe (22% contro 15%). Olimpia più tosta ai rimbalzi (52 contro 38) e più precisa dalla lunetta (59% contro 67%).

Mercoledì gara2 a Castel San Pietro (ore 20,30). I tifosi potranno seguire la squadra con il pullman organizzato dalla società. Per informazioni presso il Pala Sgr o chiamando il 347- 7300027



Il tabellino

Dulca Angels: Zannoni 17 , Colombo , Lucchi 2, Fusco 4 , Russu 17, Raffaelli 5, Fornaciari 3, De Martin 10. Ne. Adduocchio, Massaria, Riva. All. Evangelisti

Olimpia: Trombetti 21, Sangiorgi 8 , Dall’Osso 7, Pedini 1, Lallane 8, Parenti 3, Procaccio 4, Sabbatani 4. Ne. Benedetti, Mazza, Curti, Mondanelli. All Regazzi

Arbitri: Ferrari, Gennari

Parziali: 13-15, 25-29, 44-45.

Note: spettatori 500 circa