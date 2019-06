Paura per coppia di escursionisti riminesi: dispersi nel bosco sul sentiero di Ridracoli

Cronaca

Ancona

| 19:33 - 01 Giugno 2019

Intervento del soccorso alpino (foto di repertorio).

Intorno alle 15.30 di sabato il Soccorso Alpino è stato attivato per due escursionisti, una 36enne e un 39enne di Rimini, che hanno perso l'orientamento e sono finiti fuori dal sentiero, mentre stavano percorrendo il percorso che porta dalla diga di Ridracoli al crinale appenninico. Sul posto è intervenuta la squadra territoriale della stazione Montefalco che, dopo aver individuato i due escursionisti, ha posizionato una corda fissa per farli scendere in sicurezza, fino al sentiero sottostante. I due riminesi erano in buone condizioni di salute. Per loro solo tanto spavento.