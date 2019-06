Calcio C, Mimmo Di Carlo è il nuovo trainer del Vicenza: ha firmato un triennale

Sport

Rimini

| 19:25 - 01 Giugno 2019

Il tecnico Di Carlo col patron Rosso.

E' ufficiale: il nuovo mister del Vicenza è Domenico Di Carlo. Tra le parti è stato sottoscritto un accordo che le legherà il tecnico alla panchina biancorossa fino al 30 giugno 2022. Il Gubbio nei giorni scorsi ha ufficializzato Federico Guidi, trainer della Under 19: ha vinto la concorrenza di Massimiliano Alvini e Giuseppe Magi. L'ex Nanu Galderisi al pari di Mauro Antonioli potrebbe rientrare nei piani del Rimini Calcio nel caso in cui Petrone dovesse decidere di non proseguire il rapporto col club biancorosso.

Paolo Zanetti dovrebbe lasciare il Sud Tirol per approdare all'Ascoli: dovrebbe arrivare Michele Marcolini, ex Albinoleffe. Anche Alessio Dionisi potrebbe lasciare l'Imolese pur legato ancora da un contratto biennale: lo vogliono club blasonati. Per liberarlo l'Imolese pretende una buonuscita.