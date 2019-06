Si è spento Romano Bedetti, la voce radiofonica e televisiva del Rimini Calcio. Aveva 82 anni

Attualità

Rimini

01 Giugno 2019

Il giornalista e scrittore riminese Romano Bedetti.

Si è spento il giornalista e scrittore riminese Romano Bedetti. Aveva 82 anni. E' stato per più di 30 anni dipendente del Credito Romagnolo ma la sua voce e il suo volto erano popolari nel mondo dello sport e del calcio in particolare in quanto ha collaborato a lungo con emittenti radio televisive. Nel 1971 fu fra i fondatori di Babelis Tv, la terza emittente privata italiana via cavo dopo TeleDiffusione Italiana e TeleBiella. Fu lui ad effettuare la storica telecronaca Rimini-Spal, domenica 5 dicembre 1971, la prima proposta da una tv privata.

A lungo è stata la voce di Radio Rimini per i programmi sportivi e le vicende Rimni Calcio con le sue appassionate radiocranache e le sue trasmissioni di approfondimento. Poi l'esperienza in tv a Telegabbiano, sempre come responsabile della redazione sportiva, che durerà fino al 1987. Dall'1988 al 1994 Bedetti è responsabile della redazione sportiva di TeleSanmarino. Ha collaborato dal 1985 al 2000 con i quotidiani Il Resto del Carlino e La Voce di Romagna. Ha pubblicato alcuni libri: Domus Romana, i tesori e i misteri del Chirurgo, a Rimini la città sepolta, Riminesi perbene. Alla famiglia, la moglie e i due figli, le condoglianze di Altarimini.it