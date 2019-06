Cronaca

Rimini

| 16:40 - 01 Giugno 2019

Poliziotti (foto di repertorio).

Gli agenti di una pattuglia della Polizia Stradale hanno inseguito e, dopo aver sparato dei colpi di pistola, hanno fermato un'auto, una Y10, che non si era fermata ad un posto di controllo. Nessun ferito, né i poliziotti né il conducente dell'auto nonostante un colpo abbia infranto il lunotto dell'auto. È successo verso le 14.45 in via Tonale a Rimini. Sul posto la Scientifica della Questura di Rimini e il dirigente della Polizia Stradale.