Dieci anni di cartoni animati di solidarietà: proiezioni e premiazioni al Fulgor

Eventi

Rimini

| 15:39 - 01 Giugno 2019

Facciata del cinema Fulgor di Rimini.

Compiono 10 anni i "Cartoni animati di solidarietà - il volontariato visto con gli occhi dei bambini". Martedì 4 giugno al cinema Fulgor di Rimini verranno proiettati i cortometraggi creati dagli alunni delle scuole elementari del territorio nell'ambito del progetto promosso da Volontarimini e Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema di animazione, del fumetto e dei games in programma in luglio.



I volontari sono andati a raccontare le proprie storie ai bambini, che insieme all'illustratore Riccardo Maneglia hanno dato poi vita alle testimonianze ascoltate in classe, creando dei brevi cartoni animati. Hanno aderito nel 2019 al progetto le scuole primarie Andersen di Cerasolo, Ferrari di Rimini e Don Milani di Ospedaletto. Sono diverse le storie di solidarietà narrate nei sei filmati: ci sono Clara, rimasta vedova, che si sente sola; Federico che vuole stare a casa a giocare con i videogiochi; Roxan che racconta a Nicol la sua Africa; Maggie che cade in una buca nel terreno; lo studente rimasto intrappolato a scuola durante il terremoto; il piccolo riccio Carletto.



Il programma della giornata prevede alle 16 l'incontro sulle buone prassi educative "Lo sguardo dei bambini sulle tematiche sociali, didattica e cinema d'animazione per l'educazione alla solidarietà", con i saluti di Mattia Morolli, assessore Scuola e politiche educative del Comune di Rimini, seguiti dalla tavola rotonda con Riccardo Maneglia, disegnatore, cartoonist jazz-film, conduttore dei laboratori per bambini "Cartoni animati di solidarietà", Federica Zanetti, professoressa di Didattica e Pedagogia speciale presso l'Università di Bologna; Giorgio E. S. Ghisolfi, regista, disegnatore e professore in cinema d'animazione presso l'Istituto Europeo di Design (IED) di Milano. Verrà quindi dato spazio alle testimonianze di volontari e insegnanti. Modera Sabrina Zanetti, sociologa, direttrice di Cartoon Club. Alle 17.30 la proiezione dei cortometraggi, seguita alle 18.30 dalla premiazione degli alunni e dalla consegna dei cortometraggi alle associazioni che hanno collaborato con il progetto (Il Giardino della Speranza, Rimini For Mutoko, Vite in Transito, Una Goccia per il Mondo, Obiettivo Terra e Anpana). Modera Loredana Urbini, educatrice sociale, responsabile area animazione sociale Csv Volontarimini.