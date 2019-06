Nuovi arredi per la biblioteca Modesti di Saludecio

Attualità

Saludecio

| 15:31 - 01 Giugno 2019

Nuovi arredi alla biblioteca Modesti di Saludecio.

Cresce e diventa più importante la Biblioteca "Publio Francesco Modesti" di Saludecio. Da sempre amata e frequentata dai saludecesi, dagli abitanti dei paesi limitrofi e non solo, la struttura ha concluso nel mese di aprile il processo di trasformazione da Centro di lettura virtuale a Biblioteca autonoma, concretizzando la sua adesione al Polo Bibliotecario di Romagna e San Marino.

La Modesti sta acquistando così una propria identità e anche gli interni si stanno progressivamente arricchendo per accogliere al meglio i frequentatori. Grazie al sostegno finanziario della Regione Emilia-Romagna sono stati infatti acquistati nuovi arredi: nella sezione ragazzi tavolo e seggioline, tappeti colorati e contenitori per i libri per vivacizzare e valorizzare l'angolo dedicato ai piccoli lettori, mentre nuove scaffalature sono state montate nelle sale della biblioteca per collocare i volumi di un patrimonio librario in costante crescita.