In centinaia a Cattolica alla passeggiata enogastronomica con il Wein Tour

| 13:23 - 01 Giugno 2019

Wein Tour Cattolica edizione 2019.

Calici in alto, è partito il Wein Tour Cattolica. Venerdì a centinaia hanno partecipato alla passeggiata enogastronomica in viale Bovio, con la possibilità di incontrare direttamente i produttori delle 22 cantine protagoniste dell'evento, e scegliere le degustazioni tra le oltre 300 etichette dei migliori vini emiliano-romagnoli.



Wein Tour Cattolica prosegue oggi e domenica 2 giugno: il programma dei convegni tematici di alto livello con relatori d'eccezione ospitati dallo storico Hotel Kursaal sul lungomare Rasi Spinelli, oggi alle 16 prevede un approfondimento su "Il Sangiovese" con assaggi di tutte riserve, con Andrea Gori: sommelier, oste, giornalista e blogger, è considerato tra le venti figure al mondo più influenti sul web per quanto riguarda il vino. Biologo, scopre prima la tecnologia e l'informatica e solo da "grande" il vino. Coniugare le due passioni diventa naturale e nasce il "sommelier informatico", ovvero la comunicazione del vino al giorno d'oggi usando e sperimentando ogni nuovo mezzo di diffusione. Domenica 2 giugno alle 16 è l'ora dell'"Albana" a cura di Giovanni Solaroli, giornalista, docente e degustatore dell'Associazione italiana sommelier (Ais), e Vitaliano Marchi, docente e degustatore Ais, coautori del libro "Albana, una storia di Romagna". Il programma del convegno approfondisce tutto il mondo che riguarda l'Albana, dalla descrizione dei territori di produzione, al disciplinare, gli stili di vinificazione, con un grande excursus sui produttori. Una parte è dedicata agli abbinamenti gastronomici, ai luoghi dove trovare questo vino e alle interviste a personaggi famosi che ne hanno fatto la storia.



Alla manifestazione organizzata dal comitato "Cuore di Cattolica" con il patrocinio del Comune di Cattolica, quest'anno partecipa anche Emotion bike che per unire la costa con l'entroterra e vivere l'esperienza di conoscere i produttori e i loro luoghi, promuove e organizza percorsi turistici in sella alle biciclette elettriche. All'evento la start up riminese sarà presente con delle biciclette a pedalata assistita dando la possibilità di provarle.