Riccione, ex alunni della scuola Maestre Pie si ritrovano dopo 54 anni

Attualità

Riccione

| 13:18 - 01 Giugno 2019

Gli ex alunni della classe prima alla scuola Maestre Pie di Riccione 1965-66.

Gli ex alunni della classe prima 1965-66 della scuola Maestre Pie di Riccione si sono ritrovati a cena, venerdì 31 maggio a distanza di 54 anni, per una cena amarcord. E' l'ex sindaco Massimo Pironi a raccontare la serata, alla Fattoria del Mare, sulla propria pagina Facebook. L'iniziativa nasce da uno degli ex alunni, Augusto, che attraverso i registri di classe e i social ha trovato i recapiti di quasi tutti gli studenti di quella classe. "Con alcuni negli anni non ci si è persi di vista, con altri l’incontro ha comportato lo sforzo di riconoscersi con lo stupore quando finalmente il ricordo nella memoria ha cominciato a farsi strada e a far emergere immagini pensieri nascosti come in un baule", racconta l'ex sindaco Pironi, con un pensiero anche a Suor Maria Fabbretti, l'insegnante: "Sappiamo che sta bene e che si occupa come sempre di bambini che hanno bisogno di essere protetti".