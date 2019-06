Meteo Rimini, maggio 2019 storico per temperature basse e pioggia

Attualità

Rimini

| 13:02 - 01 Giugno 2019

Fiume Marecchia in piena al ponte degli Scout di Rimini durante un'ondata di maltempo di maggio.

Un maggio storico sotto il profilo meteo per la città di Rimini. Come spiega Meteo Rimini, in base ai dati di Piergiorgio Cappelli, decano degli appassionati di meteorologia, il maggio 2019 si posiziona al secondo posto tra i mese di maggio più freddi e piovosi da metà anni '50. (da quando il sig. Cappelli registra i dati con le stazioni meteorologiche) e quello più piovoso. La media termica del maggio 2019 è +15.2°, "peggio" ha fatto solo il maggio 1991 (+12.9°). Nel dettaglio, secondo la media di riferimento sul cinquantennio 1955-2004, il mese è terminato con un'anomalia negativa di -1.4° e di ben -2.1° sul trentennio 1980-2009.





IL SECONDO MAGGIO PIU' PIOVOSO. Maggio 2019 chiude con 209 mm di pioggia cumulata (praticamente 15 giorni di pioggia) contro i 255 mm del maggio 1991. E' caduta più pioggia di quella che in media scende in tutto il trimestre primaverile (1 marzo-31 maggio).