Per tutta l'estate collegamenti in treno per Riccione da tutta Italia

Attualità

Riccione

| 12:52 - 01 Giugno 2019

Freccia Rossa alla stazione ferroviaria di Riccione.

Arrivare a Riccione in treno è più facile e conveniente grazie alle Frecce di Trenitalia che, dal 18 aprile e per tutta l’estate, uniscono la Perla Verde con collegamenti diretti alle principali città del Nord e Sud Italia servite dall’alta velocità.



Dopo la novità di Natale e Capodanno quest’anno per la prima volta è possibile raggiungere Riccione con le Frecce tutti i giorni e non solo nei fine settimana, velocemente, con comodità e lasciando l’auto a casa.



Sono già in vendita infatti sul sito web trenitalia.com i biglietti dei treni (otto tutti i giorni e sei nei fine settimana) Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, grazie ai quali Riccione è unita rapidamente e senza cambi alla dorsale adriatica e al nord del Paese, a Torino, Milano, Trento, Bolzano, Venezia e a Roma. Fra questi, il Frecciarossa che parte da Torino e Milano attraversando l’Emilia Romagna in direzione sud, fino a Lecce, e i Frecciabianca che partono da Milano e Venezia rispettivamente per Bari e per Lecce.



Riccione in treno cresce e si arricchisce di nuove occasioni per chi sceglie di raggiungere la meta delle vacanze con Trenitalia, grazie alla rinnovata collaborazione frutto della sinergia tra Trenitalia e il Comune di Riccione insieme a Federalberghi e il Gruppo Costa Edutainment.



Tutti i viaggiatori che sceglieranno di raggiungere Riccione in treno potranno accedere a particolari scontistiche e promozioni fra cui il rimborso del viaggio prenotando un albergo segnalato sul sito web riccioneintreno.it, un biglietto gratuito per uno dei parchi del Gruppo Costa Edutainment (Aquafàn, Oltremare, Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica, per soggiorni di almeno 2 notti) fino al 30 giugno), un tour guidato di Riccione e dintorni con bicicletta elettrica (per soggiorni di almeno 2 notti fino al 15 giugno), la bici dell’hotel ad uso esclusivo per tutta la durata della vacanza (per soggiorni di almeno 2 notti) e infine una bici pieghevole in regalo (per soggiorni di almeno 7 notti).



L’obiettivo è soddisfare la domanda turistica permettendo più capillari e più facili collegamenti con Riccione e la riviera, potenziando significativamente dal punto di vista dei trasporti l’offerta e la raggiungibilità dell’intero territorio.



I collegamenti di Trenitalia contribuiscono infatti alla redistribuzione dei flussi turistici non solo nelle grandi città d’arte, ma anche nelle località balneari ad alta attrattività, un’operazione che ha valore sotto molti aspetti, dalla spinta alla mobilità sostenibile alla riduzione dei mezzi privati sul territorio, passando per la creazione e valorizzazione di una rete che tiene insieme raggiungibilità, presenze turistiche, infrastrutture, ospitalità.