Gli 'influencer' invadono il palacongressi di Riccione. A giugno attese 9500 presenze

Attualità

Riccione

| 12:47 - 01 Giugno 2019

Palacongressi di Riccione.

Nel solo mese di maggio 5000 congressisti hanno potuto apprezzare Riccione e i suoi tratti distintivi: l’accoglienza, l’ospitalità, la tradizione sono i valori aggiunti che insieme all’innovazione e le tante offerte per il turista che viaggia per affari, ne fanno la destinazione ideale per il mercato congressuale.



Solo al Palariccione a maggio si sono svolti 9 eventi per 23 giornate nette e 31 giorni totali di occupazione. I congressisti partecipanti sono stati 5000, le presenze sul territorio 13200.



Si consideri che chi partecipa ad un evento rimanendo soddisfatto dell’offerta turistica di una destinazione e dell’efficienza dei servizi non solo è pronto a valutarla come meta delle proprie prossime vacanze ma anche a promuoverla quale destinazione per eventi e per turismo, nel proprio network professionale e sociale.



Il congressista è quindi, per natura relazionale un vero e proprio influencer, in grado di mettere in moto l’azione di marketing più potente: il passaparola.



Le previsioni per giugno sono altrettanto ottimistiche: attesi 12 eventi, 5500 partecipanti e una stima di 9500 presenze.



“Considerando che il mese di giugno inizia anche la stagione balneare e che la disponibilità di camere si riduce in modo fisiologico, è per noi un grande successo essere riusciti ad accogliere un gran numero di eventi nazionali, uno di seguito all’altro”, commenta così Eleonora Bergamaschi, Presidente della New Palariccione srl.



Vediamo quindi quale tipologia di influencer ci aspetta:

Il 4 giugno la convention AllNet Italia, distributore specializzato in soluzioni innovative, nell’informatica e nelle telecomunicazioni, 300 partecipanti.

Il 5 giugno un nome del calibro di Amazon ha scelto Palariccione per la sua convention AWSome Day

Il 6 giugno è la volta di un gruppo bancario che svolge per 600 dipendenti il torneo di calcio aziendale, occupando così sia lo stadio Nicoletti che il Palariccione per il momento dei lavori e la serata conclusiva.

Sempre del settore bancario la convention per 600 partecipanti del 7 e 8 giugno che ha fortemente voluto Riccione mettendola in gara con le più prestigiose destinazioni in Italia.

Il 9 e 10 giugno gli spazi del Palariccione si trasformano per accogliere 300 parrucchieri, partecipanti all’evento Tricobiotos dedicato alla linea L’anza.

Il 12 giugno un parterre di relatori d’eccezione per la seconda edizione di “Sport Digital Marketing”, il primo evento in Italia di formazione e aggiornamento sul digital marketing nel settore sport: una giornata con grandi nomi dello sport, del giornalismo e del web marketing. Partecipanti previsti: 600.

Dal 14 al 16 giugno la 21° edizione del Congresso Internazionale di Medicina del Cane e del Gatto, un evento ormai di casa a Riccione.

Dal 17 al 19 giugno i 500 agenti immobiliari “prendono casa” per due giorni a Riccione per partecipare alla Convention annuale che prevede cene in spiaggia e serate in discoteca, oltre naturalmente allo svolgimento dei lavori in sala Concordia.

Nell’ultima decade del mese Msp Day, la convention Achab: confronto e aggiornamento per 350 fornitori di servizi IT gestiti o Managed Service Provid



Il mese di giugno chiude con le mitiche Harley Davidson e il momento clou della Run dei Felliniani: punto di arrivo del Run, Palariccione ospiterà sulla terrazza Riccione City Eye la cena con DJ set.