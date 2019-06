Malfunzionamento di un banco frigo: principio d'incendio al ristorante Terrae Maris a Viserba di Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:21 - 01 Giugno 2019

I vigili del Fuoco di Rimini, foto di repertorio.

Incendio nel ristorante Terrae Maris a Viserba, questa mattina attorno alle 6.20. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Rimini sono stati allertati dai Carabinieri per intervenire in quello che sembrava un principio d'incendio in via Paolo Toscanelli n. 138, perché c'erano colonne di fumo in uscita da un ristorante, chiuso - stando alle dichiarazioni dei titolari - attorno all'una e 30 di notte.



L'intervento fortunatamente è durato poco, perché il problema era di natura elettrica dovuto a un malfunzionamento di una termostato del frigo bar, che ha comportato l'annerimento delle pareti e la combustione di una parte del piano sopra al banco, dove sono stipati i liquori. Per il resto i danni strutturali sono stati pressoché assenti, visto che c'era soprattutto fumo e poca fiamma. L'autobotte, inviata in via del tutto precauzionale, è rientrata in caserma. L'intervento è terminato alle 7.53 con il rientro della squadra in caserma. (f.v.)