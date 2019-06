La "Notte Rosa" a Coriano è dei bambini: appuntamento il 6 luglio

Eventi

| 10:16 - 01 Giugno 2019

Un evento dedicato ai bambini a Coriano.

Venerdi 31 maggio è stato presentato a Milano il programma della Notte Rosa edizione 2019 in programma il 5, 6 e 7 luglio sulla riviera romagnola. Sarà è un inno alle piccole e grandi rivoluzioni di ogni giorno, da portare a casa come souvenir immateriali che solo la Romagna sa lasciare. Nel fitto programma tra i borghi e i castelli della Romagna, Coriano presenta sabato 6 luglio "La notte Rosa dei bambini", con uno spettacolo di fiabe animate e musicate, pic nic, videoproiezioni, trucchi tematici, laboratori, animazioni e mercatino dei libri per bambini.

Grazie alla collaborazione tra la compagnia Fratelli di Taglia e la l'amministrazione comunale con il supporto stampa di Destinazione Romagna, anche Coriano rientra nella grande manifestazione estiva della Notte Rosa, con la particolarità dell'ambientazione della serata, nella corte del Castello malatestiano, dove trascorrere la Notte Rosa insieme ai più piccoli in un location di particolare atmosfera.