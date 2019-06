Deserto il bando per la realizzazione del Molo Street Parade: nessuna proposta organizzativa

Attualità

Rimini

| 09:54 - 01 Giugno 2019

La Molo street parade del 2018.

È andato deserto il bando comunale per la gestione del Molo streetparade, scaduto il 30 maggio. Al Comune di Rimini non resta che andare a trattativa diretta: il Consorzio del Porto si era detto interessato, già sapendo che non riceverà contributi pubblici né la possibilità di mettere un biglietto d'ingresso a pagamento.



Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate riminese, in programma alla fine del mese di giugno, potrebbe incontrare difficoltà organizzative nella sua settima edizione, anche perché manca meno di un mese per completare l'offerta di musica, cibo e intrattenimenti sul lungomare rivierasco. Tra le difficoltà maggiori quella di garantire la sicurezza in una manifestazione ad alto afflusso di persone, senza poter disporre di un'entrata fissa legata a contributi o a ingressi a pagamento. La movida riminese resta in attesa di novità.