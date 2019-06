L'Emporio Armani sportour farà due tappe sulla Riviera Romagnola

Eventi

Milano Marittima

| 08:29 - 01 Giugno 2019

Una partita di beach tennis.

Dopo il successo dei mesi invernali, a giugno riprenderà l’EA7 Emporio Armani Sportour, il format-evento itinerante sponsorizzato da EA7 Emporio Armani, organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105. Per questa summer edition il tour farà tappa in sei tra le più rinomate località di mare italiane. In ogni città, per due giorni consecutivi, si svolgeranno diverse attività sportive con l’obiettivo di coinvolgere il grande pubblico. In Romagna l'evento arriverà il 22 e 23 giugno a Milano Marittima e tornerà a Riccione il 6 e 7 luglio, nel weekend dedicato alla Notte Rosa.

Molte le attività sportive in calendario, che si svolgeranno con il supporto costante di istruttori altamente qualificati: beach volley amatoriale, con un torneo a doppia eliminazione; il nuovissimo cross net ossia il beach volley con reti incrociate; beach tennis; yoga sulla spiaggia e yoga su sup in mare, in equilibrio sul paddel. Sarà possibile inoltre cimentarsi con lo stand up paddel, nuova frontiera del fitness, e partecipare alla Breakfast Run, la corsa non competitiva di 5 km che si svolgerà ogni domenica sul lungomare con partenza alle prime luci del mattino. Tutte le attività del villaggio (tranne la breakfast run) sono gratuite.

«Abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta», commenta l’assessore al turismo e sport di Riccione Stefano Caldari, «nell’anno che la città dedica allo sport ci piace molto inserire nel week-end della Notte Rosa un appuntamento che offe la possibilità di praticare moltissime attività sportive dall’alba al tramonto, in un’area, quella della spiaggia del Marano, che vogliamo si caratterizzi sempre più per il divertimento sano che parla alle fasce più giovani d’età. Sottolineo inoltre il valore aggiunto e indiscutibile di un brand prestigioso come Armani e il bentornato a RCS, che sceglie di nuovo Riccione dopo la recente tappa del Giro d’Italia».