San Marino si prepara al Referendum: due i quesiti a cui rispondere

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:15 - 01 Giugno 2019

Sono 34mila 458 i sanmarimesi aventi diritto al voto, di cui 15mila 538 uomini e 18mila 920 donne, chiamati a esprimersi domani - domenica 2 giugno - sul doppio quesito referendario per modificare la legge elettorale, molto dibattuto e improntato a evitare il ballottaggio e non ricorrere al premio di maggioranza, e la “Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese”. Gli elettori interni sono 22.661 mentre gli esteri sono 11.797.





PRIMO QUESITO di tipo propositivo - scheda azzurra



Volete voi che nella Legge Qualificata 11 Maggio 2007 n. 1 (Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali) siano introdotte le seguenti modifiche: che, nel caso in cui nessuna coalizione o lista abbia raggiunto al primo turno il risultato da cui la legge qualificata fa dipendere la proclamazione del vincitore delle elezioni, la Reggenza conferisca alla coalizione o lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di 15 giorni al fine di formare una maggioranza attraverso l'accordo con altra lista o coalizione che abbia ottenuto seggi nel Consiglio Grande e Generale; che, nel caso il primo tentativo abbia esito negativo, la Reggenza conferisca un secondo mandato, con le stesse finalità e le stesse modalità del precedente, alla coalizione o lista che sia arrivata seconda nella consultazione elettorale; che qualora anche il secondo tentativo abbia esito negativo, si debba tornare al voto con il ballottaggio fra le due coalizioni o liste maggiormente votate, come prevede l'attuale normativa e con le conseguenze da essa contemplate?



SECONDO QUESITO di tipo confermativo - scheda gialla



Confermate la Legge di Revisione Costituzionale 28 marzo 2019 n. 1 "Modifica all'articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche – Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese”?.