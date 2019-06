Il sogno della tennista 16enne Maria Artimedi si ferma in semifinale a Fossano

Sport

08:02 - 01 Giugno 2019

Maria Artimedi sul campo di tennis.

Si ferma in semifinale Andrea Maria Artimedi nel torneo Tennis Europe Under 16 di Fossano (prima categoria). L’allieva di Giorgio Galimberti alla San Marino Tennis Academy nel match che valeva l’ingresso in finale ha ceduto per 6-2 7-5 a Chiara Fornasieri.



La giovane abruzzese, accreditata della quinta testa di serie, aveva sconfitto all’esordio Irene Verzin (qualificata) per 6-3 7-5, al secondo turno Carlotta Moccia (wild card) per 6-2 6-1 e nei quarti aveva superato per 6-4 6-3 Camilla Gennaro. Artimedi ha dunque centrato un altro brillante risultato nel tour giovanile internazionale dopo la finale a marzo sul sintetico indoor di Rotterdam.