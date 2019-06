Bellaria basket, primo match point senza Foiera

Sport

Bellaria Igea Marina

| 07:55 - 01 Giugno 2019

Alfio Sgroi del Bellaria Basket.

Primo match point per il Bellaria Basket, che dopo la convincente vittoria per 89-72 nel primo episodio della finale al meglio delle tre contro il Carpi con in palio la promozione in C Silver, si gioca la chance di chiudere la serie sul 2-0 senza andare alla bella.



Il match, con palla a due nel Modenese alle ore 18, si prospetta una vera battaglia: i padroni di casa sono consapevoli di essere con le spalle al muro, ma i bellariesi sono pronti a combattere per coronare un sogno a cui stanno lavorando da oltre nove mesi. Nonostante l’importante assenza di Foiera - 23 punti e il solito grande apporto per Charlie in Gara1 - il quale dovrà scontare una giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata una settimana fa, i romagnoli faranno di tutto e di più per regalare un risultato storico alla città di Bellaria. È pronto a guidare i suoi compagni anche in Gara2 capitan Federico Tassinari, top scorer nella vittoria del PalaTenda con 26 punti a referto.

«Gara1 era una partita molto attesa, spiega il "Tasso", «anche per via della settimana di pausa che ha seguito la serie contro Parma. Volevamo portare a casa il match a tutti i costi e siamo stati bravissimi a farlo: la nostra determinazione è stata fondamentale in questo, e lo sarà anche a Carpi. Non dovremo pensare all’assenza di Foiera, il gruppo è unito verso il nostro obiettivo e dovremo pensare solo a giocare. Ci aspetta una partita molto difficile, i modenesi sono una squadra temibile e sarà quindi molto importante rimanere concentrati per 40’, ognuno di noi dovrà dare tutto quello che ha dentro e anche qualcosa in più: solo così riusciremo a realizzare il nostro sogno».