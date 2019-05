Appaltato servizio biglietteria Start Romagna di Riccione: "per i lavoratori contratto peggiorativo"

Attualità

Riccione

| 16:12 - 31 Maggio 2019

Mezzi di Start Romagna.

Mansioni uguali, ma contratti diversi con condizioni peggiori. Filt Cgil Rimini, Fit Cisl Romagna e Uiltrasporti Uil Rimini in una nota spiegano che il servizio di biglietteria di Riccione è stato appaltato alla società Holacheck, per l'estate 2019. Una decisione presa dal dirigente delle risorse umane di Start senza parlarene ai sindacati e comunicata "con una lettera di due righe". I sindacati hanno immediatamente chiesto un incontro: con quest'operazione di esternalizzazione, ai lavoratori dipendenti della società appaltante verrà applicato un contratto multiservizi, "peggiorativo rispetto a quello applicato in Start Romagna". Nella nota viene evidenziata la replica del dirigente, il quale ha sostenuto che quella dei sindacati sia solo un'opinione: "Chiedere il rispetto dei contratti, parità di condizioni a parità di mansioni nella stessa azienda, per il dirigente è un’opinione, ovviamente contraria alla sua". I sindacati giudicano "intollerabile tale comportamento" e chiedono a Start Romagna che le esternalizzazioni siano discusse con i sindacati, prima della loro contrattualizzazione. Nel caso della biglietteria di Riccione, chiedono anche rassicurazioni sulla collocazione in biglietteria del personale non più idoneo alla guida.