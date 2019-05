Basket C Silver, per gli Angels sabato prima sfida di finale playoff (ore 21) contro l'Olimpia Castello

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:22 - 31 Maggio 2019

la festa Dulca Angels dopo la terza bella contro Persiceto (Foto Alfio Sgroi).

Siamo arrivati all'atto finale. Gli Angels Santarcangelo targati Dulca si giocano la promozione in serie C Gold e domani sera al PalaSGR prima sfida della finale contro l'Olimpia Castello, formazione di Castel San Pietro. Una corazzata allenata da coach Regazzi che da Faenza – serie B – si è portato il lungo Sangiorgi e il play Benedetti. Eppure la big del girone in regular season (una vittoria per parte, rispettato il fattore campo) si è piazzata al terzo posto mentre la formazione di Evangelisti (al debutto in categoria) al secondo. Insomma, una sfida aperta. Santarcangelo è arrivata alla finale dopo aver eliminato Persiceto in tre partite, l'Olimpia Castello grazie alla bella vinta sulla Virtus Medicina. A Santarcangelo si aspetta il pubblico delle grandi occasioni. Gara2 in Emilia mercoledì alle ore 20,30, eventuale bella sabato 8 giugno al PalaSGR alle ore 21. Comunque vada per Santarcangelo una stagione da incorniciare visto che il traguardo era la salvezza. Essere alla finale promozione è un successone.