Crac Mercatone Uno, la proposta: "governo valuti reddito di cittadinanza per i lavoratori"

Attualità

Emilia Romagna

| 15:19 - 31 Maggio 2019

Magazzino merci Mercatone Uno.

"Pensiamo che il Governo debba anche valutare se il reddito di cittadinanza possa essere utilizzato persino per situazioni come questa". Così, a margine di un convegno, il presidente della Giunta regionale Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, interviene sulla vicenda della Mercatone Uno alla luce del fallimento di Shernon Holding - che ne aveva acquisito il marchio lo scorso anno - dichiarato dal Tribunale di Milano. Una vicenda in cui la Regione, assicura, è pronta a fare "tutta la propria parte" per tutelare i lavoratori della società imolese: 450 emiliano-romagnoli sui 1.800 complessivi a livello nazionale. "Ieri - sottolinea - l'assessore regionale alle Attività Produttive, Palma Costi ha incontrato le rappresentanze sindacali; tra lunedì e martedì incontreremo i sindaci e poi di nuovo le rappresentanze sindacali perché vogliamo monitorare la questione e non lasciare soli i comuni, non lasciare soli i lavoratori e le loro famiglie". Inoltre, evidenzia Bonaccini, "con i sindaci, in particolare, stiamo valutando quali iniziative assumere anche di tipo economico perché non rimangano a reddito zero. Incontreremo subito anche le banche - prosegue - perché nel momento in cui saranno attivati gli ammortizzatori sociali si proceda con gli anticipi e anche perché siano sospesi i mutui delle famiglie coinvolte". Quindi, argomenta ancora il presidente emiliano-romagnolo, "queste sono le azioni che stiamo cercando di fare, in direzioni diverse: le banche, gli amministratori locali, i sindacati e le rappresentanze a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, il Governo. Io penso davvero che sia una situazione talmente esplosiva che vada seguita minuto per minuto - conclude Bonaccini -: noi siamo pronti e disponibili a fare tutta la nostra parte, intanto mi auguro che Roma batta un colpo".