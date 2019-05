Pattinaggio Artistico Riccione apre l'attività estiva alla Pista Giardini Montanari

Sport

Riccione

| 15:05 - 31 Maggio 2019

Gli atleti agonisti Sabrina Gugnali, Luca Tamburini e Linda Tonti.

Il Pattinaggio Artistico Riccione inaugura ufficialmente l’attività dell’estate 2019 alla Pista Giardini di via Milano a Riccione.

Si comincia già domani (sabato 1 giugno) nel pomeriggio con l’ormai consolidato “Trofeo in Riva al Mare” giunto alla 10^ edizione, per proseguire con le gare anche fino alla sera e al mattino seguente. Il trofeo, voluto fortemente dalla presidente Gigliola Mattei per dare la possibilità a tutti gli atleti non agonisti, piccoli e grandi, di poter esprimere al meglio le loro prestazioni nell’esecuzione del disco di gara nella meravigliosa pista all’aperto e far conoscere il pattinaggio anche ai turisti che in questo periodo soggiornano a Riccione.

Il trofeo a livello provinciale è organizzato in collaborazione con il responsabile FISR di Rimini Marco Collina e vedrà la partecipazione delle società Polisportiva Viserba Monte, Polisportiva Sport Life, Federazione Roller San Marino e, naturalmente, di un nutrito numero di atleti del Pattinaggio Artistico Riccione.

Domenica 2 giugno alla sera invece, dalle ore 20:30 grande spettacolo di pattinaggio. Gli atleti del Pattinaggio Artistico Riccione presenteranno le coreografie dal titolo “Vacanze a Riccione” in un programma che inizierà con le esibizioni degli atleti dei corsi base, livello 2 e allievi che presenteranno una coreografia formata da delfini, sirene e meduse, poi quartetti e singoli. Si proseguirà poi con le coreografie degli atleti della sezione di specialità Freestyle e, per finire, con i due gruppi di pattinaggio sincronizzato Juniores e Seniores. Saranno presenti ben 150 atleti del pattinaggio Artistico Riccione.

Ingresso libero per assistere allo spettacolo.

La società del pattinaggio Riccione annuncia anche l’avvio dell’attività relativa ad una nuova specialità, lo Skateboard: atleti piccoli e grandi con le loro tavole svolgono l’attività estiva alla Pista Rossa (vicino alla Fattoria del Mare).