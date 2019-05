Blackout ai centralini di molti uffici pubblici, disagi anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 14:48 - 31 Maggio 2019

Telefono (foto di repertorio).

Aggiornamenti. Lepida in una nota precisa: "Giungono da alcuni soci di Lepida informazioni di un blocco al loro sistema telefonico con effetti di irraggiungibilità anche per gli utenti dei servizi offerti da tali enti. Tale problema è legato ad un guasto sulla rete Telecom che è il fornitore della parte telefonica. Segnaliamo che la rete Lepida, disgiunta dalla rete di Telecom, è perfettamente funzionante e non ha avuto alcun impatto da tale guasto".



Un grave guasto, su cui stanno ancora lavorando i tecnici, ha disattivato in mattinata una parte della dorsale della rete unitaria di Lepida della Regione Emilia-Romagna, che serve i municipi, le province e numerosi altri enti pubblici della Romagna. Sono così inattivi i centralini di diverse amministrazioni, come i comuni di Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna. Stesso discorso per i centralini delle varie polizie locali e di centinaia di uffici pubblici.