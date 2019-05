Custode mentre fa le pulizie nel ristorante scopre un ladro e sventa il furto

Cronaca

| 14:31 - 31 Maggio 2019

Carabinieri di Rimini

Il custode di un ristorante sorprende un ladro in azione e viene aggredito. Momenti di concitazione, all'alba di venerdì, in un ristorante di piazzale Cesare Battisti, "visitato" da un malvivente, un 23enne di cittadinanza messicana, residente da anni nella provincia di Reggio Emilia e noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Il giovane si è introdotto nel locale chiuso da una finestra e mentre frugava alla ricerca di denaro, è stato sorpreso dal custode, intento a fare le pulizie. Vistosi scoperto, ha spintonato l'uomo per fuggire. Quest'ultimo è caduto a terra, ferendosi leggermente, mentre il 23enne è stato bloccato dai Carabinieri, prontamente intervenuti. Lo stesso custode infatti, sentendo dei rumori sospetti, aveva prontamente contattato il 112.



IL PROCESSO. Il 23enne è stato arrestato e sottoposto a processo per direttissima. Il giudice ha disposto nei suoi confronti condanna a 1 anno, 1 mese e 20 giorni di reclusione. L'imputato si è giovato però del beneficio della sospensione condizionale della pena ed è tornato in libertà.