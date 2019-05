Baseball, San Marino sabato in trasferta a Redipuglia: ore 15,30 e 20,30

Sport

Rimini

| 14:27 - 31 Maggio 2019

Il coach del San Marino Baseball Mario Chiarini.



TITANI IN TRASFERTA A REDIPUGLIA



E' la settima giornata, l’ultima per questo girone d’andata del campionato di Serie A1 2019. Un turno particolare, perché Bologna e Parma, in vista della Coppa, anticipano i loro impegni con Godo e Castenaso e già oggi termineranno il turno.

IL PROGRAMMA DELLE DUE PARTITE. San Marino e Redipuglia invece concentreranno le loro due partite nella giornata di domani, sabato 1° maggio. Si gioca in casa dei Rangers, al “Gaspardis” di Ronchi dei Legionari, con playball alle 15.30 e alle 20.30. Non terminerà lì però il girone d’andata per Albanese e compagni, perché a Serravalle, venerdì 7 giugno andrà recuperata gara2 con Castenaso, rinviata in un primo momento per pioggia.

RANGERS REDIPUGLIA. I Rangers Redipuglia hanno vinto fin qui due partite (contro Castenaso) e ne hanno perse sei (con Bologna, Parma e Nettuno City). Classifica “zoppa” anche per loro, visto che devono recuperare il doppio incontro con Godo (lo faranno l’8 giugno). In attacco i Rangers battono con una media di 232 (sesti, San Marino è 4° a 251), con 7 fuoricampo (Titani a 3) e 12 doppi (14). Leader nella media battuta è Martini con un eccellente 433 (terzo assoluto in campionato), dietro di lui Contreras (367), Tonzar (267), Hidalgo (240), Deotto e Varin (231). Chi porta a casa più punti è Hidalgo (9), mentre occhio alle rubate di Contreras (4/5).

Sul monte di lancio i partenti sono una vecchia conoscenza come Jose Escalona (1-0, ERA 3.60) ed Eduard Pirvu (1-3, 7.12). Dietro di loro, che restano in gara mediamente per 6 inning, i più utilizzati sono Polo (0-2, 5.40), Cespedes (9 punti subiti in 5 riprese) e Simone Bazzarini, che ha concesso un solo punto e una valida in 4.2 inning.

MINUTO DI SILENZIO. Il San Marino Baseball ha chiesto di osservare un minuto di silenzio prima di gara1 per ricordare Paolo Giardi, già Presidente della nostra società negli anni ’90 e figura storica per il batti e corri della Repubblica.

IL PROGRAMMA

Giovedì 30

Godo Baseball – Unipolsai Bologna 4-1

Parmaclima – Autovia Castenaso 0-5

Venerdì 31 maggio

Godo Baseball – Unipolsai Bologna (20.30)

Autovia Castenaso – Parmaclima (20.30)

Sabato 1° giugno

Rangers Redipuglia – San Marino Baseball (15.30)

Rangers Redipuglia – San Marino Baseball (20.30)



Riposa il Nettuno Baseball City



CLASSIFICA

Unipolsai Bologna 10-1, Nettuno City 7-5, San Marino 5-4, Parmaclima 6-5, Godo 3-6, Redipuglia 2-6, Castenaso 2-8.