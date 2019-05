Novafeltria, servizi sanitari spostati da piazza Bramante all'ospedale Sacra Famiglia

Attualità

Novafeltria

| 13:37 - 31 Maggio 2019

Insegna ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria.

Da lunedì prossimo, 3 giugno, le attività dell’ufficio amministrativo aziendale presente nella sede di Novafeltria, piazza Bramante 10, saranno trasferite e garantite dagli sportelli Cup/Cassa situati presso l’Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria. Restano in variati gli orari vale a dire dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13. Si tratta, più nel dettaglio, delle attività di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e scelta/revoca del medico e pediatra di famiglia, di rilascio degli attestati di esenzioni per patologia, di accettazione pratiche assistenza protesica e gestione primo accesso di pazienti celiaci e nefropatici, di rilascio della Tessera Sanitaria e duplicato e per assistenza sanitaria all'estero.