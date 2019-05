De Gregori torna a Rimini per la Notte Rosa: al capodanno dell'Estate anche The Kolors e Tiromancino

Eventi

Rimini

| 13:29 - 31 Maggio 2019

Francesco De Gregori.

Per il 14esimo anno consecutivo la Romagna, e non solo, si tinge di rosa per il Capodanno dell’estate italiana. Venerdì 5 luglio torna “La Notte Rosa”: le spiagge della Riviera insieme alle location più suggestive della Romagna e delle Marche ospiteranno contemporaneamente su oltre 110 km di litorale più di 400 eventi gratuiti, tra concerti e spettacoli musicali, nel corso della “Notte Rosa”, la più attesa festa estiva italiana che ogni anno invita i suoi ospiti a vivere con spensieratezza, leggerezza ed allegria e a trovare il lato rosa della vita. Il programma offre sempre un ricco calendario di appuntamenti che abbracciano concerti di musica pop, rock e jazz, feste animate per bambini, mostre d’arte e tanto altro. A Rimini, in piazzale Fellini (21.30) Francesco De Gregori con il De Gregori&Orchestra Tour. A Riccione alle 22 l’anteprima di “Deejay on stage”. A Misano Adriatico i The Kolors e lo show di Gene Gnocchi. Gli Stadio si esibiscono sabato 6 luglio in Piazzale Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina alle ore 22.00. A Cattolica il 5 luglio ci saranno Federica Carta&Shade in piazza Primo Maggio alle 22 e il 6 luglio i Tiromancino. Non mancherà anche il tradizionale appuntamento di Radio Bruno Estate: la radio più popolare dell’Emilia Romagna inaugurerà il nuovo tour estivo da Piazza Andrea Costa a Cesenatico: tra gli ospiti I Nomadi e Le Vibrazioni. Non mancheranno appuntamenti dedicati a tutta la famiglia come “La notte rosa dei bambini” a Bellaria e grandi eventi di cultura con l’inaugurazione il 6 luglio a Rimini della grande mostra “Revolutions” o l’anteprima, a San Marino (5-6 luglio), di un festival di rilevanza internazionale per il teatro come il Santarcangelo Festival.



“La Notte Rosa” è l’occasione in cui la Riviera Romagnola racconta al grande pubblico la sua vocazione di terra ospitale e accogliente, in grado di coinvolgere e stupire chi la frequenta. Un territorio sensibile ai cambiamenti, sempre all’avanguardia nel lanciare nuove tendenze, ma che valorizza anche le proprie tradizioni; capace di dare il meglio di sé, facendo sentire i suoi ospiti protagonisti della vacanza. Le luci, i colori, le magiche atmosfere di questa notte sono il meraviglioso scenario che avvolge tutti coloro il cui sogno è quello di star bene.



«Dalla spiaggia ai centri storici fino ai borghi e ai castelli, dalla musica al cibo, dal divertimento all’arte e alla cultura: la Notte Rosa è come la Romagna trasversale, poliedrica ed unica – commenta l’assessore al Turismo regionale Andrea Corsini – È il suo cuore che batte ed è proprio per questo è diventato l’appuntamento estivo per eccellenza, in grado di attirare milioni di turisti»



«In Romagna conosciamo le differenze tra relazioni reali, le piazze, i luoghi e le connessioni virtuali, gli smartphone e gli algoritmi – spiega il presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi – Per questo quando gli altri dicono di chiuderci, noi ci apriamo: la Notte Rosa è una rivoluzione con l’amore al centro, una rivoluzione fatta di luoghi e di affetti. Siamo una terra che sa interpretare i grandi cambiamenti che avvengono nel mondo, come la svolta plastic – free che da noi si concretizza nelle spiagge, e quella della sostenibilità del cibo, che qui tocca gli alberghi e gli eventi».