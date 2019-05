Aquafan, riapre il parco acquatico più famoso d'Europa con oltre 3 km di scivoli

Attualità

Riccione

| 13:01 - 31 Maggio 2019

Piscina dell'Aquafan.

Sabato 1 giugno Aquafan inaugura la sua 33esima stagione. Appuntamento con il tradizionale rito di apertura: sarà il ‘patron’ storico Silvano Balducci ad aprire i cancelli allo scoccare delle 10 e i primi due clienti che li varcheranno riceveranno una sorpresa in palio. A Riccione, il parco acquatico più famoso in Europa, grazie ai suoi spettacolari giochi d’acqua, agli innumerevoli eventi e alla sua capacità di essere luogo di moda e tendenza, coinvolgerà il pubblico in nuove entusiasmanti giornate estive.



Oltre 3 km è la lunghezza complessiva dei fantastici scivoli: dal Kamikaze all’ Extreme River, dallo Speedriul al River Run, dal Surfing Hill al Twist e ai Tobogas, dallo StrizzaCool - l’attrazione formato famiglia – all’ultimo arrivato Black Hole per gli amanti del brivido in discese mozzafiato al buio. Ma il divertimento è assicurato anche per i più piccoli: con le tre piscine Arca Beach, Piscina dell’Elefante e Antarctic Baby Beach, con scivoli e altezza dell’acqua a misura di bimbo. Per chi ama il relax, l’attrazione giusta è il Poseidon, con cascate e vasche idromassaggio. Aquafan resta aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.30, fino al 15 settembre.



Tra le novità assolute targate Aquafan 2019, gli abbonamenti per la stagione dedicati a bambini e ragazzi residenti nella sola provincia di Rimini. Fino ai 18 anni d’età compresi, se sei residente nella sola provincia di Rimini, il costo dell’abbonamento per tutta l’estate ad Aquafan è di 50 euro. Per tutti gli altri costa 100 euro, 80€ per i bambini tra 100 e 140 cm d’altezza. E’ possibile anche abbonarsi solo con l’ingresso pomeridiano (dalle 14:30) a 70€ e fare anche l’Abbonamento Family (2 adulti + 2 bambini o più) con sconto del 50% dal secondo bimbo.



IL BIGLIETTO DINAMICO. Dal 1° giugno Aquafan inaugura la stagione con l’introduzione del prezzo dinamico online e in biglietteria. La parola d’ordine è “Prima acquisti e più risparmi”. Il ticket d’ingresso sarà quindi variabile, offrendo l’opportunità ai visitatori di poter calibrare al meglio la propria spesa. Tra le variabili, oltre all’anticipo con cui si acquista, il periodo e il giorno della settimana. Per tutte le tariffe basta visitare il link https://www.aquafan.it/prezzi.php