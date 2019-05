Rimini Wellness apre un'estate ricca di eventi sportivi, sulle spiagge e nell'entroterra

Sport

Rimini

| 12:44 - 31 Maggio 2019

Boathlon Monster Competition.

Con la carica del popolo del wellness Rimini torna sotto i riflettori e si presenta con tutte le sue strutture ricettive aperte, pronta ad accogliere la stagione estiva fra grandi eventi e il sistema dell’ospitalità attivo a pieno regime. Con l’ormai tradizionale appuntamento con Rimini Wellness, che ha preso il via ieri negli spazi della Fiera, si è aperto idealmente un fitto calendario di eventi che lega lo sport al turismo. Rimini offre quindi un palinsesto di proposte che spazia dalla corsa, alle attività in acqua, fino al mondo dei motori. Un’offerta che riunisce i campioni e gli agonisti, ai semplici appassionati ed amatori che fanno del movimento uno stile di vita, in linea con la vocazione di un territorio che ha nel benessere e nella pratica sportiva uno dei principali asset di sviluppo economico, turistico e sociale.

Da giugno fino a fine settembre non c'è che da scegliere tra i tanti eventi in programma. Dai bolidi storici esposti a Piazzale Fellini per la Modena Cento Ore o per il Gran Premio Nuvolari, ai campioni del motociclismo mondiale che accendono il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nel circuito dedicato a Marco Simoncelli. Dagli Europei Under 21 di calcio alla Boathlon Monster Competition 2019, una competizione mista che prevede un percorso al parco BoaBay, per battere il record di 10 minuti e 22 secondi. stabilito da Simone Sabbioni, il riminese nuotatore olimpico e primatista italiano dorso.

Dalle tante gare podistiche a tutti i livelli, alle due competizioni della Notte Rosa alla Virgin Active Urban Obstacle Race, la corsa ad ostacoli nel landscape urbano del centro storico e dei parchi di Rimini, dalle corse al sorgere o al calar del sole sulla spiaggia ai tornei fra sport e beneficenza, come la Beach Breakfast Run. Per gli amanti della bicicletta l’appunamento è con l’Italian Bike Festival, la manifestazione dedicata al mondo delle due ruote che permette di provare con mano, in anteprima e gratuitamente, le bici e gli accessori del 2020, su percorsi interni ed esterni al village. Un’occasione anche per scoprire Rimini e il suo entroterra in sella ad una bicicletta tradizionale o ad una mountain bike elettrica.