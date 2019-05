Ufficio postale di Torre Pedrera ancora chiuso, a due mesi dall'assalto al bancomat

Attualità

Rimini

| 12:44 - 31 Maggio 2019

Bancomat.

Dopo l'esplosione del postamat a Torre Pedrera avvenuta i primi di aprile scorso, l'ufficio postale è rimasto chiuso creando non pochi problemi ai residenti. I danni alla struttura sono stati ritenuti di grande rilevanza tanto da non consentire la riapertura degli sportelli. La nostra redazione ha contattato la direzione regionale delle Poste che non è ancora in grado di fornire una data precisa per la riapertura, perché il fabbricato è una proprietà privata. I cittadini sono costretti a recarsi presso gli sportelli di Viserbella e Viserba, dove è stato trasferito anche parte del personale, distante circa 2 km. Molti anziani senza auto hanno serie difficoltà a raggiungere gli uffici per le operazioni. Secondo quanto riportato su Facebook nella pagina "Sei di Torre Pedrera se.." sarebbe stato raggiunto un accordo per una riduzione degli spazi in locazione e dopo i lavori di ristrutturazione l’ufficio postale verrà riaperto.