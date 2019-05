Romagnoli Dop, on line la seconda puntata della web serie di Paolo Cevoli

Attualità

Rimini

| 11:36 - 31 Maggio 2019

Paolo Cevoli e Roberto Mercadini.

Online sulle pagine social di Paolo Cevoli la seconda puntata di “Romagnoli DOP”, la web serie che mette in luce le caratteristiche tipiche dei romagnoli e di chi si sente romagnolo. Obiettivo di questo originale progetto, realizzato insieme alla Regione Emilia Romagna e a Visit Romagna, è tutelare e valorizzare le persone e non soltanto, come spesso accade, i prodotti regionali.

La seconda delle 13 puntate, dal titolo “Romagnoli”, cerca di rispondere alla domanda: quali sono le caratteristiche tipiche dei romagnoli? Per capirlo Paolo Cevoli lo chiede sia a dei romagnoli, ma anche a molti turisti e personaggi amici della Romagna come Rudy Zerby o Kevin Schwantz, campione del mondo di motociclismo classe 500 nel 1993. Partecipano al video anche: Francesco Amadori, Aldo Drudi, Gianni Fantoni, Giuseppe Giacobazzi, Roberto Mercadini, Andrea Vasumi, Enrico Rossi, Francesca Airaudo, Antonio Toni, Giudo Meda, Mauro Sanchini.