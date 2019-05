Trasporto scolastico a Coriano, è possibile fare le domande per il prossimo anno

Attualità

Coriano

| 10:48 - 31 Maggio 2019

Beatrice Boschetti assessore ai Servizi Sociali del Comune di Coriano.

Sono stati pubblicati i consueti due avvisi per la raccolta delle domande per il servizio di trasporto scolastico e per il servizio di anticipo e posticipo relativi all'anno scolastico 2019-2020.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 30 agosto.

Nell'anno scolastico 2018-2019 sono stati circa 50 i bimbi che hanno usufruito del trasporto scolastico e 40 quelli che hanno usufruito

dell'anticipo e posticipo per una spesa per il trasporto scolastico di 76'000,00 euro, con una compartecipazione a carico delle famiglie di 10'000,00, mentre per l’anticipo e posticipo la spesa si è attestata intorno ai 7'200,00 a carico dell’amministrazione e 4'800,00 euro a carico delle famiglie.

Beatrice Boschetti (assessore ai servizi socio-educativi): ”Si tratta di un impegno economico ed organizzativo importante per l'amministrazione che consente alle famiglie di gestire al meglio il delicato compito di cura dei figli e consentire ai propri figli di frequentare serenamente la scuola.”

La modulistica e presente sul sito del comune di Coriano dove sono specificate tutte le modalità per la presentazione delle domande, le tariffe ed le scadenze dei pagamenti.